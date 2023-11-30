Рейтинг Трюдо опустился ниже 20%

В исследовательской организации Nanos Research это связывают с ухудшением качества жизни в Канаде и продолжающимся ростом цен

ОТТАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Личный рейтинг премьера Джастина Трюдо и возглавляемой им Либеральной партии Канады сильно упал на фоне роста стоимости жизни в североамериканской стране. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Nanos Research.

Сейчас рейтинг Трюдо составляет лишь 19% - падение за последние четыре недели составило сразу 4,3 п. п. За это же время поддержка лидера оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра выросла до 34,1% (+2,6 п. п.). За месяц рейтинг Либеральной партии Канады опустился до 22% (-3,4 п. п.), а уровень поддержки консерваторов сейчас оценивается в 41% (+3,3 п. п.).

В Nanos Research падение рейтингов либералов связывают с ухудшением качества жизни в Канаде и продолжающимся ростом цен. "Когда люди с трудом находят деньги на покупку продуктов, на оплату жилья и выплату ипотеки, то им действительно нечего терять, и они наказывают таким образом правительство и ищут ему альтернативу", - заявил телеканалу CTV основатель Компании Ник Нанос.

Говоря о росте популярности оппозиционера Пуальевра, Нанос указал, что больше связывает это "с недовольством либералами", чем с реальной заинтересованностью граждан в программе Консервативной партии Канады и личным обаянием их лидера.

Опрос проводился 24 ноября, в нем приняли участие почти 1,1 тыс. совершеннолетних канадцев.