Посол РФ в Израиле встретился с освобожденными 29 ноября из Газы россиянками

Анатолий Викторов подчеркнул, что Россия будет и впредь добиваться вызволения всех удерживаемых в секторе Газа соотечественников

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вместе с военным атташе при посольстве РФ полковником Владимиром Герасименко встретились с освобожденными днем ранее из сектора Газа Ириной Татти и Еленой Труфановой, которые имеют российское и израильское гражданства. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

"А. Д. Викторов искренне приветствовал освобождение наших соотечественниц. Выразил глубокие соболезнования Елене Юлиановне в связи с гибелью ее супруга российского гражданина В. В. Труфанова в ходе террористической атаки на юге Израиля 7 октября. Подчеркнул, что их возвращение стало прямым результатом последовательной работы, проводимой руководством МИД и Минобороны России, а также дипломатов российских посольств в тесной координации со всеми заинтересованными сторонами в регионе. Подчеркнул, что данные шаги предпринимались по прямому указанию президента Российской Федерации В. В. Путина", - говорится в сообщении.

Российский посол акцентировал, что Россия будет и впредь добиваться вызволения всех удерживаемых в секторе Газа соотечественников, обратил внимание на то, что Москва с самого начала выступала за освобождение всех заложников, и пожелал Татти и Труфановой скорейшего восстановления и возвращения к нормальной жизни, отметили в посольстве.

Кроме того, Викторов вручил Труфановой паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории России, который она не смогла своевременно получить в связи с трагическими обстоятельствами, проинформировали в дипмиссии.

"В свою очередь И. А. Татти и E. Ю. Труфанова выразили самую глубокую признательность российскому руководству и всем тем, кто принимал активное участие в их вызволении. Отметили, что всегда гордились своей принадлежностью к России. Обратились с просьбой оказать содействие в скорейшем возвращении из сектора Газа члена их семьи А. В. Труфанова и его невесты С. Коэн", - добавили в посольстве.

Посол, со своей стороны, "заверил соотечественниц в том, что российская дипломатия сделает все от нее зависящее для освобождения всех находящихся в секторе Газа российских граждан, в том числе А. В. Труфанова", заключили в пресс-службе.