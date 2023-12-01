Президент США подчеркнул, что партнерские отношения между странами приобретают все большее значение и влияние

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил готовность посетить Анголу.

"Я был там, и я вернусь туда", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом этой страны Жоау Лоуренсу в Вашингтоне. Слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома. В начале встречи с Лоуренсу Байден заявил, что "партнерские отношения между США и Анголой приобретают все большее значение и влияние", упомянув несколько инвестиционных проектов в Африке.

Кроме того, Байден выразил Лоуренсу признательность за усилия по урегулированию ситуации на востоке Демократической Республики Конго.