СМИ: Израиль совершил разведывательные полеты над Ливаном

По информации агентства Al Wataniya, самолеты появились в небе над городом Набатия и на пониженной высоте над областью Иклим-эт-Туффах

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нарушили в четверг воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты над южными районами республики. Как сообщило агентство Al Wataniya, самолеты были замечены в небе над городом Набатия (74 км от Бейрута) и его окрестностями, где находятся базы шиитской вооруженной милиции "Хезболлах".

ВВС Израиля появились также на пониженной высоте над областью Иклим-эт-Туффах, которая служит форпостом шиитских формирований в глубине ливанской территории.

По информации агентства, вражеские истребители ранее вторглись в воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря, они совершили полеты над портом Тир (83 км от Бейрута) и прилегающими к нему поселками. Ударов по наземным целям не наносилось.

25 ноября премьер-министр республики Наджиб Микати заявил на встрече с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, что правительство Ливана стремится восстановить спокойствие на южной границе. "Мы требуем от Израиля прекратить все агрессивные действия и провокации", - указал он. Как подчеркнул Микати, в "Бейруте рассчитывают на то, что дружественные страны сумеют добиться перелома в нынешнем кризисе".

Последний конфликт между Армией обороны Израиля и формированиями "Хезболлах" произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят 12 тыс. миротворцев из состава временных сил в республике.