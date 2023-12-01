Нижняя палата Конгресса США поддержала бессрочную заморозку принадлежащих Ирану $6 млрд

Законодатели объяснили необходимость такой инициативы тем, что Тегеран, по их мнению, оказывает постоянную поддержку движению ХАМАС и группировке "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США проголосовала за бессрочную заморозку принадлежащих Ирану и разблокированных ранее администрацией президента Джо Байдена $6 млрд. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

Законопроект, представленный председателем комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Майклом Макколом (республиканец от штата Техас) и 24 его однопартийцами, поддержали 307 членов палаты, в том числе 217 республиканцев и 90 демократов. Против высказались 119 законодателей, в том числе один республиканец.

В середине октября Маккол и его однопартийцы представили законопроект, направленный на заморозку на постоянной основе принадлежащих Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся в банке Катара. Законодатели подчеркнули необходимость обеспечить недоступность этих средств для Тегерана в связи с тем, что он, по их версии, оказывает постоянную поддержку радикальному палестинскому движению ХАМАС и ливанской шиитской группировке "Хезболлах".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что $6 млрд Ирана сейчас находятся в банке Катара. Он пояснил, что средства на этом счете могут быть использованы только в гуманитарных целях и за ними будет осуществляться надзор. Кирби напомнил, что эти деньги могут быть потрачены только одобренными США поставщиками на закупку продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, сельскохозяйственной продукции. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не видел каких-либо свидетельств того, что Тегеран мог быть причастен к планированию или осуществлению вылазок ХАМАС против Израиля.

Некоторые американские законодатели ранее подвергли критике администрацию Байдена за участие в обмене заключенными между Ираном и США в сентябре. В рамках договоренностей Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро.