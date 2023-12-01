Орбан: ЕС должен сначала установить с Украиной партнерство, а потом думать о ее приеме

Премьер-министр Венгрии отметил, что "если мы не знаем, каковы будут последствия принятия Украины, то давайте даже не будем начинать разговор об этом"

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия считает, что Евросоюз должен сначала заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 5-10 лет, а уже потом решать, можно ли будет принять эту страну в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Если мы не знаем, каковы будут последствия принятия Украины, то давайте даже не будем начинать разговор об этом", - сказал глава правительства. По его мнению, Евросоюзу "сперва необходимо заключить соглашение [с Украиной] о стратегическом партнерстве, которое может продлиться от 5 до 10 лет, а потом можно будет подумать, как действовать дальше". "Но никто никогда не спрашивал нашего мнения", - добавил Орбан по поводу предложения Еврокомиссии начать переговоры с Украиной.