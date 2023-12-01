Орбан считает, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Последствия такого шага не проанализированы, отметил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия против начала переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу, поскольку считает, что она к этому не готова, а последствия такого шага не проанализированы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что "Украина в настоящее время находится в состоянии войны, и даже точно неизвестно, какова численность ее населения, "потому что люди постоянно бегут с Украины".

"Ее правовая и политическая система работают иначе, чем в стране, живущей мирной жизнью. Поэтому мы не можем сказать, подчиняется ли Украина тем конституционным принципам верховенства права, которые действуют во всех государствах Евросоюза", - сказал Орбан.

Он отметил, что не проработан также вопрос о последствиях возможного присоединения Украины к ЕС, в частности влиянии такого шага на европейскую экономику. "Мы не знаем, пойдет ли на пользу европейским фермерам включение украинского сельского хозяйства в систему свободного рынка", - пояснил премьер-министр.

В связи с этим он заявил, что Венгрия не поддерживает рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз и предлагает не включать этот вопрос в повестку дня саммита ЕС, который запланирован 14-15 декабря в Брюсселе.