Экс-глава ЕЦБ предложил сделать Евросоюз единым государством

По словам Марио Драги, Европе "нужно заново изобрести способ роста"

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Европейский союз находится на переломном этапе, ему нужно объединиться и "стать государством". С таким предложением выступил экс-глава Европейского центрального банка (2011-2019) и бывший премьер Италии Марио Драги.

"Давайте надеяться, что те основополагающие ценности, которые объединили нас, будут нас удерживать вместе. <...>. Сегодня модель роста распалась, нам нужно заново изобрести способ роста, но для этого нам нужно стать государством", - сказал он в ходе презентации книги в Италии. Слова экс-главы ЕЦБ приводит портал Euractiv.

Драги отметил, что его "беспокоит", что Европа сейчас переживает критический этап. Странам ЕС нужно объединиться для фрагментарного регулирования в каждом секторе, что замедляет работу объединения, добавил он. Рыночный потенциал Евросоюза экс-премьер Италии назвал "слишком маленьким". "Рынков очень много, поэтому небольшие компании, которые рождаются в Европе, как только вырастают, продают себя или уходят в Соединенные Штаты", - добавил он.

Затрагивая конфликты на Украине и Израиле, Драги отметил, что ЕС может на их фоне окрепнуть, в том числе благодаря расширению своего состава. Европа, по его словам, несет большие военные расходы и находится на втором месте по этому показателю после США. "Поэтому весь вопрос заключается в улучшении координации. <...>. Это особый момент, когда мы должны пересмотреть многие предпосылки нашего совместного существования", - добавил он.