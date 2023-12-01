Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу крайне правых на выборах в парламент

Согласно официальным результатам голосования, Партия свободы получила 37 из 150 мест в главном законодательном органе страны

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу на внеочередных парламентских выборах крайне правой Партии свободы (ПС), выступающей, в частности, за прекращение поставок оружия Украине. Как свидетельствуют официальные результаты прошедшего 22 ноября голосования, политическая сила получила 37 из 150 мест в главном законодательном органе страны.

С большим отставанием второе место занял альянс левых, состоящий из Партии труда и политической силы "Зеленые левые", он получил 25 мест. На третьем месте с 24 депутатскими мандатами идет Народная партия за свободу и демократию. Явка на выборах составила 77,7%.

Убедительная победа ПС стала большой неожиданностью для многих наблюдателей: еще за день до выборов шансы всех трех упомянутых политических сил на победу назывались равными. Однако при этом популярность крайне правых быстро росла в последнюю неделю на фоне высказываний лидера ПС Герта Вилдерса о том, что борьба с исламизацией Нидерландов для него отошла на второй план и гораздо более важными темами сейчас являются миграция и беженцы, здравоохранение и социальная защита.

В прошлом политик выступал за налаживание связей с Россией. После начала специальной военной операции на Украине его позиция стала более жесткой, однако в избирательной программе партии прямо говорится о том, что "деньги и военная техника, такая как F-16, должны направляться не на Украину, а в собственные вооруженные силы". Кроме того, Вилдерс выступает за проведение юридически обязывающего референдума по вопросу членства Нидерландов в ЕС.