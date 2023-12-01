Додон считает, что Молдавию подталкивают к размораживанию приднестровского конфликта

Лидер Партии социалистов Республики Молдова отметил, что президент "Мая Санду покупает оружие"

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон считает, что руководство Молдавии подталкивают к размораживанию приднестровского конфликта. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время видеотрансляции в Telegram-канале.

"В ближайшее время перед нами стоят несколько серьезных рисков. Первый - это дестабилизация в Приднестровье. <…> Мы видим, что сейчас происходит и желание некоторых создать здесь новую горячую точку. Я хочу обратиться к [президенту] Майе Санду. Я знаю, что вас на это толкают. Лучше уйдите в отставку", - сказал Додон.

"Мы видим, как Мая Санду покупает оружие, как все больше денег выделяется на то, чтобы укрепить так называемую обороноспособность страны. Для чего? С кем мы готовимся воевать?" - отметил он.

Обеспокоенность закупками вооружений и наращиванием сотрудничества Молдавии в военной сфере с США, ЕС и НАТО выразили также в Тирасполе. Сейчас разделительную линию между двумя берегами Днестра охраняют российские миротворцы, которые были введены согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время миротворцы поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В 2023 году власти Молдавии, в конституции которой прописан статус нейтралитета, увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн). Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.