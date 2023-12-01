Генсек ООН выразил сожаления в связи с возобновлением боев в Газе

Антониу Гутерриш надеется на продолжение перемирия

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет в связи с продолжением эскалации в секторе Газа, но вместе с тем выражает надежду на то, что паузу в боевых действиях между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС удастся возобновить.

"Я глубоко сожалею о том, что в Газе снова начались военные действия. Я по-прежнему надеюсь, что удастся продлить паузу, которая была установлена ранее", - говорится в сообщении главы всемирной организации в соцсети X (ранее Twitter).

Также Гутерриш отметил, что возобновление боевых действий демонстрирует,"насколько важно обеспечить настоящее прекращение огня в гуманитарных целях".

В пятницу генсек ООН находится в Дубае, где принимает участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.