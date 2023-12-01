На границе Украины со Словакией и Венгрией застряли 1,6 тыс. грузовиков

Пункты пропуска заблокировали местные перевозчики

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,6 тыс. грузовиков в настоящее время стоят в очередях на двух пунктах пропуска на границе Украины со Словакией и Венгрией, которые заблокированы местными перевозчиками. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на утро сегодня на направлении пункта пропуска "Ужгород - Вышне-Немецке" на границе со Словакией в очередях находится около 600 грузовиков. А на границе с Венгрией напротив пункта пропуска "Тиса" стоят до 1 тыс. грузовых транспортных средств, ожидающих возможности пересечь границу в сторону Украины", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

В течение последних недель на словацкой стороне границы с Украиной образовались многокилометровые очереди из грузовиков. Они возникли после начала протестов польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска автотранспорта на границе Польши с Украиной. Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии.

Активисты Союза автоперевозчиков Словакии обещали блокировать с 15:00 (17:00 мск) пятницы проезд фур с коммерческими грузами через КПП "Вышне-Немецке". Таким образом они рассчитывают поддержать главу словацкого Минтранса, который на профильном заседании Совета ЕС 4 декабря намерен добиваться восстановления в сообществе системы разрешений для украинских автоперевозчиков.

Словацкие власти, как отмечают СМИ, занимают схожую с Венгрией позицию по вопросу возобновления разрешений для украинских автоперевозчиков на въезд и работу в странах Евросоюза. ЕС пока исходит из того, что такие лицензии не потребуются до середины 2024 года. Как сообщают польские СМИ, словацкие перевозчики присоединились к протестам коллег в Польше, требующих отмены в Евросоюзе льгот для украинских конкурентов.