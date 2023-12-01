Лукашенко призвал направить на экологию деньги, которые Запад тратит на войны

Президент Белоруссии привел пример затратных вооруженных конфликтов, таких как в Ираке и Афганистане

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил направить на решение экологических проблем планеты средства, которые страны Запада тратят на войны.

"Те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете, - сказал белорусский президент, выступая на проходящем в Дубае всемирном климатическом саммите. - Это триллионы и триллионы долларов. Ну так давайте их направим на чистоту планеты, и не надо будет искать, как у нас говорят, по зауголью эти деньги".

Белорусский лидер привел пример затратных вооруженных конфликтов: "чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны "благо" для народов, истрачено, по оценкам, от $1,5 трлн до $2 трлн". "Сегодня идет война в Украине. Это уже не $1,5-2 трлн. Это уже обойдется в $5 трлн, если удастся договориться в ближайшее время о мире. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане?" - добавил он.

По словам Лукашенко, "войны являются главным источником грязи на нашем континенте". "Давайте это остановим. Поэтому самое главное - нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать", - призвал президент Белоруссии.

Он призвал участников саммита, особенно ведущие страны мира, взять "на себя бремя исторической ответственности". "Первое - вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе, второе - усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой, третье - перестать "высказывать озабоченности" и начать действовать во имя сохранения жизни на Земле", - указал Лукашенко.