Страны ОБСЕ продлили мандат генсека и трех ключевых руководителей

Члены объединения также согласились с председательством Мальты в 2024 году

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 1 декабря. /ТАСС/. Государства ОБСЕ договорились о продлении мандатов генсека организации Хельги Шмид и трех других ее ключевых руководящих сотрудников, члены объединения также согласились с председательством Мальты в 2024 году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

"Все страны-участницы договорились, что новым председателем на следующий год станет Мальта. А также сработал план председательства Северной Македонии, нам удалось продлить мандаты четырех руководящих постов ОБСЕ - генерального секретаря и глав автономных институтов", - подчеркнул Османи.