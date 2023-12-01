В Китае заявили о выполнении страной условий Парижского соглашения

Вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян отметил, что для улучшения климатической ситуации прежде всего нужно следовать целям соглашения, проявлять солидарность и сотрудничать для обеспечения результатов

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Китай выполнил свои обязательства по Парижскому соглашению. Об этом сообщил член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК, Вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае.

"Восемь лет назад председатель Си Цзиньпин и другие лидеры приняли Парижское соглашение. <...> Китай выполнил свои обязательства, внес очень важный вклад в мировую климатическую политику", - заявил он. Дин Сюэсян отметил, что Китай активно развивает энергетику, основанную на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), а также отметил производство электромобилей и проведение "зеленой революции".

Также он представил несколько предложений для улучшения климатической ситуации "Прежде всего нужно следовать целям Парижского соглашения, проявлять солидарность и сотрудничать для обеспечения результатов", - заявил Дин Сюэсян. Он также подчеркнул важно повышения доли ВИЭ и поощрения низкоуглеродной энергетики.

В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках страны - участницы обязались добровольно сократить выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия.