Новым главой Госспецсвязи Украины стал Юрий Мироненко

По данным издания "Лига.нет", Юрий Мироненко - офицер ВСУ, ранее был командиром ударной роты БПЛА

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины назначил Юрия Мироненко новым руководителем Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь). Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Назначены: Мироненко Юрий Николаевич председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал Мельничук в Telegram-канале.

По данным издания "Лига.нет", Мироненко - офицер ВСУ, ранее был командиром ударной роты БПЛА. По информации издания NV, он ранее работал в банковской сфере, а также основал свой аналитический центр.

Бывший руководитель Госспецсвязи Юрий Щиголь, который возглавлял ведомство с 2020 года, был отправлен в отставку 20 ноября. Вместе с ним должности лишился один из его заместителей - Виктор Жора, который курировал вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. В тот же день стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предъявили им обвинения в растрате госсредств. По данным следствия, в 2021-2022 годах руководитель и должностные лица Госспецсвязи закупали программное обеспечение для нужд ведомства по завышенным ценам. Щиголь был арестован, но затем вышел под залог.