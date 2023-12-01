ВМС Индии впервые назначили женщину командиром корабля

Она будет служить на фрегате Trikand, построенном на калининградском заводе "Янтарь"

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии впервые назначили женщину командиром корабля. Об этом сообщил главком ВМС Индии адмирал Хари Кумар на брифинге в преддверии Дня военно-морского флота, который отмечается в стране 4 декабря.

"Мы назначили первую женщину - командира индийского военного корабля", - заявил он.

"Это один из наших быстроходных боевых кораблей, базирующихся на западном побережье. Впервые мы назначаем женщину-офицера. Нам пришлось пройти все процессы квалификации, а затем экзамены. Прежде чем принять на себя управление кораблем, она пройдет дополнительную подготовку", - добавил Кумар.

Сообщается, что женщина-командир будет служить на фрегате Trikand, построенном на калининградском заводе "Янтарь" и поступившем на вооружение ВМС Индии в 2013 году.

Военно-морские силы Индии начали принимать женщин-офицеров на службу три десятилетия назад. По словам главкома, сейчас в индийском флоте служат более 1 тыс. женщин.