Организаторы блокады словацкого КПП на границе с Украиной отрицают связь с РФ

Бессрочная блокада пункта "Вышне-Немецке" началась в 17:00 мск

БРАТИСЛАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Союз автоперевозчиков Словакии, организовавший бессрочную блокаду автомобильного КПП "Вышне-Немецке" на границе страны с Украиной, отрицает политическую направленность протеста и его связь с РФ. Об этом руководство профобъединения написало в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Союз автоперевозчиков Словакии категорически дистанцируется от политики и мнений, что мы связаны с Россией", - говорится в документе. Данное заявление стало ответом представителю другой крупной ассоциации перевозчиков республики Паволу Пьештянскому, выступившему с утверждением, что "люди, блокирующие границы, связаны с российскими службами".

Бессрочная блокада КПП "Вышне-Немецке" на словацкой стороне границы началась в 15:00 (17:00 мск). Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами. Транспорту с гуманитарной и иными видами помощи Украине они не создают проблем. Не задерживаются автобусы и легковые автомобили. Участники акции протеста намерены пропускать через КПП не более четырех коммерческих грузовиков в час.

Полиция проинформировала ранее, что на границе Словакии с Украиной образовалась очередь из 500 большегрузных автомобилей. Ее протяженность составляет около 20 км. Словацкие перевозчики присоединились к протестам коллег из Польши, требующих отмены в Евросоюзе льгот для украинских конкурентов.