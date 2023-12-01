СМИ: Верховная рада установила антирекорд по количеству депутатов

В парламенте осталось 402 депутата, сообщило издание "Зеркало недели"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Максим Ефимов, избранный по мажоритарному округу Краматорска, заявил, что слагает с себя полномочия парламентария. Сложение мандата Ефимовым означает новый рекорд минимального количества членов украинского парламента - в нем остается 402 депутата, сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Как отметил народный избранник в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), он намерен "сконцентрироваться на потребностях родных города и области", поэтому у него "не останется достаточно времени на депутатскую деятельность".

По данным издания, еще до начала СВО 27 мест в раде были вакантными, поскольку общины с мажоритарными округами, где должны были избрать 26 депутатов, находились на неподконтрольных Киеву территориях. Еще в одном округе так и не провели запланированные довыборы, потому что на Украине ввели военное положение. После 24 февраля 2022 года количество депутатов в раде снова стало сокращаться. Кто-то ушел на госслужбу, кто-то утратил украинское гражданство, а многие члены запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) покинули раду якобы по собственному желанию. До сих пор в парламенте насчитывалось 403 депутата, и уже это число являлось антирекордом за всю историю независимой Украины.

Издание отмечает, что основной "группой риска" и основной проблемой являются мажоритарщики и ОПЗЖ. Если мажоритарщик утрачивает мандат, необходимо проводить выборы в округе, потерявшем представителя. Однако выборы во время военного положения не предусмотрены Конституцией Украины. Что касается ОПЗЖ, поскольку ее деятельность запрещена на Украине, заменить депутатов, избранных по ее списку, невозможно. "Зеркало недели" приводит статистику причин утраты мандатов парламентариями из "группы риска" с начала СВО: 11 - по собственному желанию, 6 - утрата гражданства, 1 - получение государственной должности, 2 - смерть.

Нехватка депутатов

СМИ указывает, что существует несколько порогов числа голосов, необходимых для нормального функционирования парламента. Это, в частности, 226 голосов - для принятия законов, 300 - для внесения изменений в конституцию и 338 - для импичмента президента. По крайней мере, пока рада в состоянии продолжать работу, проблем избежать не удастся. Как заявил первый заместитель председателя рады Александр Корниенко, "это первая рада, в которой нет 10% депутатов, а это влияет на комитеты, где не так много людей, там теперь хуже с кворумом". Таким образом, способность парламента принимать решения снижается, чем меньше будет депутатов, тем более актуальной будет становиться эта проблема.

Кроме того, важна судьба не только отдельных депутатов, но и политических сил, в которые они входят. Для формирования в парламенте фракции или группы необходимо минимум 17 депутатов. Уже сейчас есть три группы депутатов, состав которых находится на минимальном уровне. И здесь возникает угроза потери так называемого монобольшинства пропрезидентской фракцией "Слуга народа", заключает издание.