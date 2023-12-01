Армия Израиля обвинила в срыве паузы в Газе местного лидера ХАМАС

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что именно Яхья Синвар решил нарушить договоренности

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Вся ответственность за срыв гуманитарной паузы в секторе Газа и возобновление там боевых действий, по версии израильской стороны, лежит на лидере палестинской радикальной организации ХАМАС в анклаве Яхье Синваре. Об этом заявил на вечернем брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Жители Газы, Яхья Синвар решил нарушить договоренности, он сделал выбор, он виновен, он несет ответственность. Он знал, какими будут последствия, и он выбрал их", - заявил представитель армии.

"Сегодня утром Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа и готовится к следующим этапам войны. ХАМАС нарушило перемирие, не сумев выполнить план по освобождению заложников, а также выпустило ракеты по израильской территории", - добавил Хагари.

По его словам, армия Израиля действует против ХАМАС по всему сектору Газа. "В воздухе, на море, а также в наземных операциях мы действуем в соответствии с международным правом. Мы опубликовали подробную карту, которая включает в себя разделение районов, что позволит жителям Газы уйти из районов боевых действий в безопасное место и не позволит ХАМАС использовать их в качестве живого щита. Любой, кто предоставляет убежище ХАМАС, рискует собой", - указал представитель израильской армии.

По его словам, армия Израиля воспользовалась паузой в боевых действиях для повышения боеготовности, освежения сил, проработки наступательных планов и усиленной подготовки к дальнейшему выполнению поставленных задач.