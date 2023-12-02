США будут работать с Египтом и Катаром над возвращением к гуманитарной паузе в Газе

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что он часто общается с израильским коллегой Йоавом Галантом и напоминает ему о необходимости убедиться, что "невинные гражданские лица защищены"

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Вашингтон будет работать с Каиром и Дохой над возвращением к гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с австралийским и британским коллегами по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров, посвященных альянсу AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США).

"Мы продолжим работать с Израилем и Египтом, и в Катаре для возвращения к гуманитарной паузе", - сказал он

"Я разговариваю с министром [обороны Израиля Йоавом Галантом] почти ежедневно <...>, я напоминаю ему о необходимости убедиться, что невинные гражданские лица защищены и созданы коридоры, по которым гражданские лица могут покинуть поле боя <...>. Мы продолжим подчеркивать израильтянам необходимость действовать в рамках законов войны и защищать гражданское население", - добавил Остин.

Глава Пентагона указал, что за время перемирия в анклаве были достигнуты значимые результаты "с точки зрения числа освобожденных заложников". "Плюс мы смогли предоставить [жителям сектора Газа] значительный объем гуманитарной помощи. Конечно, нужно сделать больше", - заключил он.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.