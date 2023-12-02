Страны AUKUS анонсировали использование ИИ для обработки массивов данных

Алгоритмы искусственного интеллекта будут задействованы, в частности, в военных системах, говорится в совместном заявлении Австралии, Великобритании и США

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Страны альянса AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США) анонсировали использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) для обработки больших массивов данных. Об этом сообщается в совместном заявлении министров обороны Австралии, Великобритании и США по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров.

В документе отмечается, что "партнеры по AUKUS намерены сообща внедрять передовые технологии и использовать алгоритмы искусственного интеллекта в военных системах, а также для обработки данных, полученных от гидроакустических буев каждой из стран" альянса. "Это позволит своевременно анализировать большие объемы данных, наращивая общие возможности стран альянса в области противолодочной борьбы", - указано в заявлении.

Также министры сообщили о намерении укрепить и расширить совместные усилия в сфере использования алгоритмов искусственного интеллекта "для создания эффективной защиты войск" и увеличения возможностей разведки, наблюдения и рекогносцировки. "Страны стремятся интегрировать алгоритмы ИИ в национальные [оборонные] программы к 2024 году, чтобы обеспечить быстрое совместное внедрение этих технологий на суше и на море", - отмечается в заявлении.

Австралия, Великобритания и США сформировали военный альянс AUKUS в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.