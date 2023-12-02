ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей радикалов в секторе Газа

Истребители ВВС атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 24 часа с момента срыва перемирия радикалами в секторе Газа нанесла удары по 400 террористическим объектам в палестинском анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За сутки ЦАХАЛ атаковал более 400 террористических объектов по всему сектору Газа. Ночью истребители ВВС атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса [в южной части сектора Газа]", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "в течение ночи ВМС Израиля провели целенаправленную работу на юге сектора Газа в районе пристани Хан-Юнис, в ходе которой нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам террористической организации ХАМАС".