В Румынии заявили о намерении стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики

Глава государства Клаус Йоханнис отметил, что стратегия предусматривает энергетический микс, основанный на возобновляемых источниках и ядерной энергетике

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Румыния собирается стать региональным лидером по внедрению ядерной энергетики. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Румыния ставит цель стать региональным лидером в операциях и внедрении ядерной энергетики, центром формирования рабочей силы и хабом для сетей снабжения для ядерной энергетики", - сказал он.

Глава государства отметил, что румынская стратегия в области изменения климата и энергетики предусматривает энергетический микс, основанный на возобновляемых источниках и ядерной энергетике.

"Ядерные энергетические установки функционируют в Румынии почти три десятилетия по высоким стандартам производительности и безопасности, так что могу сказать, что в стране есть значительный национальный опыт в этой области", - подчеркнул Йоханнис.

"Румыния считает ядерную энергию стабильным источником энергии, который способствует энергетической безопасности и декарбонизации, - продолжал он. - Румыния обязалась ввести в строй два новых блока Candu на АЭС в Чернаводэ, построить и внедрить малые модульные реакторы (SMR). <...> Это новая технология, над которой мы работаем вместе с нашими друзьями в США, и, похоже, мы построим первый гражданский небольшой модульный реактор, основанный на этой технологии".

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.