Бербок призвала арабские страны объединить усилия для урегулирования на Ближнем Востоке

Глава МИД ФРГ подчеркнула "незаменимую роль", которую Катар играет в качестве посредника в переговорах о гуманитарном прекращении огня и освобождении заложников

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке призвала арабские государства к конструктивному сотрудничеству для поиска мирного решения палестино-израильского конфликта.

"Все, кто хочет положить конец страданиям, теперь должны работать вместе", - заявила Бербок агентству DPA. "Ключ к мирной и безопасной жизни израильтян и палестинцев также находится в этом регионе", - подчеркнула она. Особенно в те часы, когда ведутся переговоры о продлении гуманитарного перемирия, по словам министра, "важен тесный обмен с конструктивными и умеренными арабскими государствами в регионе". "Мы сделали это нашим приоритетом с самого начала, и мы не собираемся ослаблять это обязательство", - констатировала глава МИД ФРГ.

Бербок акцентировала внимание на посреднической деятельности Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также Бахрейна и Марокко. "В ситуации, когда достаточно еще одной искры и весь регион может охватить пожар, Германия вместе с региональными партнерами будет продолжать активно работать над тем, чтобы у ХАМАС больше не было шанса снова и снова обрушивать на Израиль террор", - пояснила глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Отдельно она подчеркнула "незаменимую роль", которую Катар играет в качестве посредника в переговорах о гуманитарном прекращении огня и освобождении заложников. "Благодаря этому неоценимому вкладу 14 немцев-израильтян, в том числе множество детей и женщин, уже смогли вернуться к своим семьям из темных туннелей ХАМАС", - сказала Бербок. Тот факт, что ключ к мирному решению находится в регионе, также показывает "огромное чувство ответственности, с которым Египет подходит к важной гуманитарной помощи нуждающимся людям в секторе Газа, и его неоценимые посреднические усилия в вопросе [освобождения] заложников", отметила министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.