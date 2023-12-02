Telegraph: Германия добивается от ЕС сокращения своих взносов в Европейский фонд мира

По данным издания, Берлин настаивает, что при определении размера взносов должны учитываться объемы помощи, которая уже оказывалась Украине той или иной страной ЕС в двустороннем порядке

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено добиться от ЕС сокращения своих взносов в Европейский фонд мира, из которого оказывается помощь Украине. Об этом пишет британская The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст неофициального предложения, переданного Германией представителям других стран сообщества.

По данным издания, в нем Берлин настаивает, что при определении размера взносов в фонд должны учитываться объемы помощи, которая уже оказывалась Украине той или иной страной ЕС в двустороннем порядке. Как говорится в статье, документ вызвал в Брюсселе серьезные опасения по поводу того, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может "помешать будущим попыткам поддержать Украину в ее борьбе с Россией". Это особо тревожит Брюссель из-за того, что, будучи крупнейшей экономикой ЕС, ФРГ обеспечивала до четверти всех взносов в фонд.

"Военная помощь может оказываться Украине либо в виде целевых взносов в Европейский фонд мира, либо в виде прямых поставок вооружений и техники", - указывается в документе, авторы которого считают необходимым, чтобы прямая помощь Украине "в полном объеме засчитывалась в качестве целевых взносов в фонд".

Издание также ознакомилось с неофициальным предложением Франции, которая считает, что фонд должен сконцентрироваться на централизованных закупках вооружений для Украины у европейских производителей оружия, что помогло бы нарастить объемы производства в долгосрочной перспективе.

В декабре лидеры ЕС будут обсуждать возможности реформирования фонда на встрече в Брюсселе. В конце октября Саммит ЕС не смог изыскать средств на программу поставок оружия Киеву через фонд, которая по предложению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, должна составлять €20 млрд. Более того, даже плановый транш на оружие в €500 млн, который ЕС пытается согласовать с мая, не удалось утвердить из-за позиции Венгрии, которая требует от Киева отмены санкций против нескольких своих компаний и банков. Из Европейского фонда мира уже была оказана военная помощь Украине на €4,5 млрд.