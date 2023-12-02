Израильские военные заявили, что застрелили пытавшегося напасть на них с ножом палестинца

Потерь среди военнослужащих нет, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Израильские военные застрелили на Западном берегу реки Иордан палестинца, который попытался напасть на них с ножом на перекрестке вблизи крупного города Наблус. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Солдаты ЦАХАЛ [Армии обороны Израиля] предотвратили попытку нападения с ножом. Военные действовали на перекрестке близ города Наблус. Террорист вытащил нож и начал приближаться к военнослужащим. Солдаты попытались вступить в контакт и открыли ответный огонь по террористу, который был ликвидирован", - говорится в сообщении.

"Потерь среди военнослужащих нет", - добавили в пресс-службе.