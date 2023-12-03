В пригороде Тель-Авива один человек пострадал от осколков после обстрела

Ранения получил 22-летний молодой человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Один человек получил легкие осколочные травмы в тель-авивском пригороде Холон после произошедшего в субботу обстрела центральной части Израиля со стороны сектора Газа. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи.

По ее информации, ранения получил 22-летний молодой человек, осколки задели его голову, однако он находится в сознании, травмы незначительные. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Израильская полиция сообщила, что ее сотрудники находятся на месте происшествия в Холоне и выставили там оцепление, продолжая поиски всех возможных обломков перехваченной ракеты.

В субботу вечером армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в центральной части Израиля. По информации издания The Times of Israel, сирены, в частности, звучали в Тель-Авиве и его пригородах.