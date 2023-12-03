В Аргентине допустили отказ от участия в некоторых блоках ради экономии

В клубах друзей каждый должен платить за себя, пояснила советник избранного президента Милея Диана Мондино

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея может отказаться от участия в некоторых региональных блоках и организациях ради экономии средств. Об этом заявила советник Милея, которая также вскоре вступит в должность главы МИД, Диана Мондино.

"Из тех [организаций], у которых высокие [членские] взносы, мы сохраним те, которые полезны. В клубах друзей каждый должен платить за себя, за это не должны платить 47 млн аргентинцев", - сказала она в интервью газете La Nacion, которое было опубликовано в субботу вечером на сайте издания.

По мнению Мондино, Аргентина должна быть представлена на всех площадках, "которые помогают ей расти или развиваться". "В каждом случае - это касается и БРИКС - нужно смотреть, в чем там суть, как оно работает. Есть организации, которые полезны для определенной цели, а есть те, что представляют собой клуб друзей", - сказала она, отвечая на вопрос о членстве Аргентины в Союзе южноамериканский наций (UNASUR) и Сообществе латиноамериканских и карибских государств (CELAC).

30 ноября Мондино написала в соцсети X, что "Аргентина не войдет в БРИКС". Ранее она говорила, что Буэнос-Айрес не в состоянии присоединиться к Новому банку развития группы из-за взноса. В конце октября Мондино заявила, что альянс Милея сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы. В то же время она отметила, что не выступает против БРИКС, и допустила изменение позиции по вступлению, если в этом будет практическая польза для страны.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой руководства этих государств, но в то же время обещал не мешать частному бизнесу вести дела с ними.