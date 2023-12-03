В Сиднее люди вышли на массовую акцию в поддержку Палестины

Арестов и задержаний не проводили, рассказали в полиции штата Новый Южный Уэльс

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Тысячи австралийцев приняли участие в митинге и демонстрации в поддержку палестинского народа в Сиднее. После митинга в парке Гайд активисты прошли маршем по центральным улицам мегаполиса, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Главным требованием собравшихся было немедленное прекращение огня в Газе и признание происходящего в Палестине геноцидом. Люди несли в руках палестинские, ливанские и иранские флаги и скандировали "Прекратить огонь сейчас!", "От реки до моря Палестина будет свободной!" и "Свободу Палестине, свободу Газе!". На транспарантах и плакатах манифестантов были лозунги в поддержку палестинского народа и обвинения в адрес американских и австралийских властей, поддерживающих военные действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как рассказали ТАСС организаторы митинга - представители общественного объединения Palestine Action Group (PAG), подобные акции, еженедельно проходящие в Сиднее с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, будут повторяться постоянно. "Мы призываем тысячи наших сторонников выходить на улицы каждую неделю, чтобы наш голос был наконец услышан. Чтобы люди в Газе знали, что они не одни, а правительства по всему миру понимали - мы не поддерживаем их и то, что они делают, помогая Израилю", - сказали в PAG.

Также активисты отметили, что в ходе каждой своей акции, которые становятся все более многочисленными, они будут все настойчивее требовать, чтобы Израиль прекратил бомбардировки и снял осаду с Газы.

"Израильские власти должны прекратить этнические чистки на Западном берегу [реки Иордан] и в Восточном Иерусалиме, а правительству Австралии нужно прислушаться к голосам граждан своей страны и разорвать связи с государством Израиль, поддерживающим апартеид", - сказал один из участников манифестации.

В полиции штата Новый Южный Уэльс ТАСС сообщили, что для охраны порядка в ходе проведения многолюдной манифестации были мобилизованы свыше 1,2 тыс. сотрудников, в том числе представители конной полиции и ряда спецподразделений. "Во время акции в парке и шествия по центральному району Сиднея никаких инцидентов зафиксировано не было, мы не производили арестов или задержаний", - сказали в полиции.