На границе Украины и Польши с 4 декабря откроют КПП для проезда пустых грузовиков

Речь идет о пункте попуска "Угринов - Долгобычев"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" на украинско-польской границе откроется для проезда пустых грузовиков с 4 декабря. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В пятницу была распространена информация, согласно которой заместитель украинского министра инфраструктуры Сергей Деркач на встрече со своим польским коллегой в Варшаве договорился о пропуске пустого грузового автотранспорта через упомянутый КПП, однако дата его открытия не уточнялась.

"Пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" открывается для движения пустых грузовиков с Украины в Польшу. <...> Это общий пункт пропуска на польской стороне, который обычно обслуживал только легковой транспорт и автобусы. С 4 декабря там смогут проезжать грузовики массой 7,5 тонны и больше", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что грузовики смогут пересекать границу без регистрации в электронной очереди, а пропускная способность КПП составит более 100 машин в сутки.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. По данным представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, по состоянию на воскресенье более 2,5 тыс. фур ждут своей очереди на границе с Польшей, чтобы проехать на Украину. Некоторые пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.