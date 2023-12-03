Белый дом назвал верным шагом публикацию Израилем карт безопасных районов Газы

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что более 1 млн человек в Газе "теперь внутренне перемещены"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация США считает шагом в верном направлении публикацию властями Израиля карт сектора Газа, на которых обозначены опасные и безопасные для гражданского населения зоны, на чем ранее настаивал Вашингтон. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Они проводят операции по созданию условий для возможных действий на юге [сектора Газа], - отметил он, говоря об израильских властях. - Они опубликовали в сети карту для жителей Газы, на которой обозначены районы, куда им не следует ходить, и те, куда они могут ходить с определенной долей безопасности". "Они, очевидно, предпринимают усилия, чтобы действовать с большей точностью и осторожностью. Мы призывали их к этому буквально с начала конфликта", - добавил Кирби.

В эфире телеканала NBC сотрудник СНБ подчеркнул: "Они пытаются хотя бы проинформировать гражданское население о том, куда ходить и каких мест избегать". "Это шаг в верном направлении", - добавил он. Как отметил Кирби, согласно оценкам США, "более одного миллиона человек" в Газе "теперь внутренне перемещены". По его словам, это "примерно половина населения Газы до войны".

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее на этой неделе на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам визита в еврейское государство заявил, что Израиль должен реализовать план защиты мирных палестинцев в секторе Газа, прежде чем возобновлять крупные военные операции в анклаве. Как он тогда отметил, "это означает принятие более эффективных мер для защиты жизней гражданских лиц, в том числе путем точного и ясного определения территорий и мест в южной и центральной частях Газы, где они могут находиться в безопасности и не на линии огня".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.