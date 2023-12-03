Белый дом считает, что Палестинская администрация не может управлять сектором Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что палестинцы, "безусловно, должны сыграть свою роль"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Палестинская национальная администрация (ПНА) не в состоянии контролировать сектор Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не считаем, что Палестинская администрация сейчас находится в состоянии осуществлять надежный контроль над сектором Газа <...>. Мы считаем, что они, безусловно, должны сыграть свою роль", - сказал он телеканалу ABC.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Израиль хочет, чтобы сектор Газа после завершения конфликта управлялся обновленной ПНА, руководство которой будет одобрено еврейским государством. Как отмечают источники журналиста, Израиль также планирует контролировать границу с Египтом и проход людей в сектор Газа и выход из него. Херш подчеркнул, что Нетаньяху нацелен на полное уничтожение палестинского движения ХАМАС.