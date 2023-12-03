Армия Израиля заявила, что действует против радикалов ХАМАС по всему сектору Газа

Перед этим начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви сообщил, что войска перешли к активным боевым действиям

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Израильские военные ведут боевые действия против вооруженных формирований, связанных с палестинским радикальным движением ХАМАС, на всей территории сектора Газа. Об этом заявил на ежедневном брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в центре сектора Газа и по всей его территории. На всей его территории, везде, где есть скопления хамасовцев, действует Армия обороны Израиля. Наши силы сражаются лицом к лицу с террористами и уничтожают их", - сказал он.

Перед этим начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что войска перешли к активным боевым действиям теперь и в южной части сектора Газа и бои будут вестись с той же интенсивностью, что и ранее в северной части анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.