Двусторонняя встреча Лукашенко и Си Цзиньпина длилась втрое дольше запланированного

Президент Белоруссии отметил, что у председателя КНР в последнее время очень напряженный график

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в двустороннем формате общались в три раза дольше запланированного времени. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его данным, по завершении переговоров лидеры стран обменялись подарками, после чего продолжили общение за рабочим обедом.

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за встречу, отметив, что у китайского лидера в последнее время очень напряженный график - огромное количество международных встреч, не говоря уже о вопросах внутренней политики в самом Китае. "Обдумывая этот тезис, я подумал: ну что же, - это бремя одного из лидеров нашей планеты, - отметил глава государства. - Поэтому я вам очень благодарен за эту встречу, за оперативность".

Лукашенко 3-4 декабря посещает Китай с рабочим визитом.