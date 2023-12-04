Си Цзиньпин предложил Лукашенко сообща создавать систему глобального управления

Также Китай и Белоруссия должны совместными усилиями способствовать развитию мировой экономики, отметил председатель КНР

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Китай и Белоруссия должны совместными усилиями формировать и преобразовывать систему глобального управления, способствовать развитию мировой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"КНР и Белоруссия - важные силы, участвующие в преобразовании и строительстве системы глобального управления, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. - Мы готовы укреплять координацию и сотрудничество с белорусской стороной на площадках таких многосторонних механизмов, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества".

Как уточнил китайский лидер, Пекин готов вместе с Минском реализовывать инициативы на благо всеобщего развития, безопасности, ради укрепления цивилизационных ценностей и "формирования человеческого сообщества с единой судьбой". Он указал на необходимость оптимизации трансграничного транспортного сообщения, усиления торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Си Цзиньпин также предложил Лукашенко регулярно организовывать совместные культурные мероприятия, расширять сотрудничество в области образования, здравоохранения, туризма и спорта. Он указал на важность развития молодежных обменов.