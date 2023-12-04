Разрешение на выезд из Газы 4 декабря получили более 500 человек

Россиян в списках нет

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Более 500 палестинцев, граждан других стран и обладателей двойного гражданства получили разрешение на выезд из сектора Газа 4 декабря. Списки обнародовала погранслужба палестинского анклава на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Всего в списки на выезд включены граждане и подданные Австрии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Молдавии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, США и Турции. Россияне в перечнях не фигурируют.

3 декабря пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила ТАСС, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется, списки дополняются. Ранее в тот же день в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП "Рафах". После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.