Ереван и Москва обсудят деятельность российских телеканалов в Армении

Консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и РФ запланированы на середину декабря, отметил замминистра высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Ереван и Москва в середине декабря обсудят деятельность российских телеканалов в Армении. Об этом сообщил агентству Armenpress замминистра высокотехнологической промышленности Авет Погосян.

"Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Российская сторона приняла приглашение, и на середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения", - отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы, вещающие в республике, нарушают отдельные пункты соглашения, Ереван ведет консультации с Москвой для разрешения ситуации.

В МИД Армении сообщили, что в связи с выпуском 23 октября на Первом канале телепередачи, "в ходе которой были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения", во внешнеполитическое ведомство республики был вызван посол РФ в Ереване Сергей Копыркин".

В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские Первый канал, "Культура" и РТР-Планета. Также в Армении вещает межгосударственный телеканал "Мир", штаб-квартира которого находится в Москве.