Армия Израиля нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны из Ливана

По данным армейской пресс-службы, было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана в направлении района горы Дов

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по районам в Ливане, откуда были выпущены снаряды в сторону района горы Дов на севере еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана в направлении района горы Дов на севере Израиля. Снаряды упали в незаселенной местности. Также был зафиксирован запуск [снарядов] по району Мисгав-Ам на севере Израиля", - говорится в сообщении.

"В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда производились запуски", - добавили в армейской пресс-службе.