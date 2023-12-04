В Судане посредники приостановили на неопределенный срок переговоры по урегулированию

По сведениям портала Sudan Tribune, официальной информации от представителей посредников по этому вопросу не поступало

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Посредники в непрямых переговорах между армией Судана и силами быстрого реагирования (спецназом) в лице Саудовской Аравии, США и Межправительственной организации по развитию приняли решение об их приостановке на неопределенный срок. Об этом сообщил портал Sudan Tribune со ссылкой на источники в силах быстрого реагирования.

При этом портал отмечает, что официальной информации от представителей посредников по этому вопросу не поступало. Консультации зашли в тупик после того, как силы быстрого реагирования отвергли требование суданской армии вывести свои подразделения из городов и с объектов гражданской инфраструктуры.

7 ноября армия Судана и силы быстрого реагирования по итогам очередного раунда переговоров в саудовской Джидде согласились на реализацию мер взаимного доверия, а также на обеспечение доставки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от боевых действий. Кроме того, суданская армия и силы быстрого реагирования должны были определить точки соприкосновения для обеспечения свободы передвижения гуманитарных работников, установить каналы связи между командованием конфликтующих сторон, найти и задержать преступников, сбежавших из тюрем на фоне боевых действий, а также "снизить резкость" своих заявлений для прессы. Большая часть из договоренностей не была выполнена, отмечает Sudan Tribune.

Попытки урегулирования

25 октября суданская армия заявила о готовности к переговорам с делегацией сил быстрого реагирования, которая к тому моменту уже прибыла в Джидду. 29 октября Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило о начале непрямых переговоров между сторонами конфликта. Согласно заявлению ведомства, наряду с вопросами содействия доставке гуманитарной помощи делегации должны были обсудить возможность установления перемирия и перспективы окончательного прекращения боевых действий.

За прошедшие шесть месяцев столкновений противоборствующие стороны провели серию консультаций в Джидде. Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей на была до конца выполнена.