CNN: последствия референдума по спору Венесуэлы с Гайаной на практике будут минимальными

Превращение Эссекибо в венесуэльский штат маловероятно, передает телеканал со ссылкой на мнение экспертов

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Практические последствия состоявшегося в Венесуэле в воскресенье консультативного референдума по территориальному спору с Гайаной будут минимальными, а превращение Эссекибо в венесуэльский штат маловероятно. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на мнение экспертов.

"Несмотря на то, что результат голосования оказался ожидаемым, вполне вероятно, что его практические последствия будут минимальными, говорят аналитики. Создание венесуэльского штата в Эссекибо маловероятно", - говорится в материале канала.

По мнению журналистов CNN, президент Венесуэлы Николас Мадуро "может получить политическую выгоду от голосования в разгар трудной кампании по своему переизбранию".

"Авторитарное правительство, столкнувшееся с трудной политической ситуацией, всегда испытывает искушение найти патриотическую тему, чтобы обернуться флагом и заручиться поддержкой, я думаю, во многом именно это и делает Мадуро", - сказал в комментарии телеканалу Фил Гансон, аналитик неправительственной организации "Международная кризисная группа" (ICG).

Как заявил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо, в ходе прошедшего в воскресенье референдума было получено 10 554 320 голосов. Более 95% принявших участие в голосовании граждан положительно ответили на все пять вопросов.

О споре Венесуэлы с Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.