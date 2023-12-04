ЕС считает конфискацию российских активов "гарантией выплат" Россией за ущерб Украине

Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, этот план будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите 14-15 декабря

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. ЕС рассматривает перспективу конфискации российских активов в странах ЕС гарантией, что "однажды Россия выплатит компенсацию ущерба Украине. Об этом заявил журналистам в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"С учетом того, что €28 млрд были заморожены в ЕС, возможно будет организовать конфискацию части на основании судебных решений по уголовным преступлениям", - сказал он.

Кроме того, по словам еврокомиссара, наличие в ЕС замороженных суверенных активов России более чем на €200 млрд "дает ЕС реальную гарантию, что однажды Россия будет должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине".

Планы на замороженные активы РФ

Ранее агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, этот план будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите 14-15 декабря, пока единства между странами ЕС по этому предложению нет. По его информации, план уточняет несколько требующих согласования вопросов, которые подняли несколько стран ЕС, в частности, что взимаемый ЕС налог не будет пересекаться с национальными налогами и сборами. Агентство отмечает, что утверждение этих предложений Еврокомиссией 12 декабря позволит их обсудить на декабрьском саммите ЕС.

По оценкам экспертов Еврокомиссии, под налогообложение могут попасть доходы с примерно €200 млрд российских активов, замороженных в европейских странах. Суммарная прибыль от их реинвестиций, в частности на базирующейся в Бельгии площадке Euroclear, составляет порядка €3 млрд, по данным на ноябрь 2023 года. Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что особые налоги с этой суммы в размере €1,7 млрд Бельгия по решению своего правительства планирует отдать в фонд поддержки Киева в 2024 году.

Новые предложения Еврокомиссии потребуют четкого разграничения полномочий: кто будет взимать эти налоги - Брюссель или национальные власти, и какую их часть предстоит отдать Киеву.

Еврокомиссия с весны 2022 года параллельно ищет юридические уловки, которые бы позволили создать видимость законности конфискации российских активов, к этому подключены как штатные юристы Еврокомиссии, так и частные компании, что, в частности, было отражено в открытой информации о тендерах Еврокомиссии в начале 2023 года. Пока решения этой задачи найти не удалось. Серьезные опасения в связи с попытками манипуляции российскими активами выражает Европейский центробанк, который предупреждает, что в обмен на сравнительно небольшую выгоду Еврокомиссия может окончательно подорвать резервную роль европейской валюты и доверие к евро не входящих в ЕС государств.