В Баку отвергли обвинения со стороны Еревана в гибели армянского военнослужащего

Министерство обороны Азербайджана заявило, что информация не соответствует действительности

БАКУ, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана отвергает обвинения армянской стороны в причастности к гибели военнослужащего ВС Армении на границе между двумя странами.

"Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что военнослужащий армии этой страны погиб в результате огня, якобы открытого с позиций Вооруженных сил Азербайджана, не соответствует действительности", - цитирует пресс-службу ведомства государственное агентство АзерТАдж.

Ранее в понедельник Министерство обороны Армении заявило, что около 14:35 (13:35 мск) ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций в Вайоцдзорской области, в результате чего военнослужащий Герасим Аветикович Аракелян получил смертельное огнестрельное ранение. Ведомство сообщило о проведении расследования с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.