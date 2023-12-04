Reuters: на саммите ЕС решат начать переговоры с Киевом и Кишиневом о членстве

Он состоится 14-15 декабря

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Лидеры 27 стран - членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря решат начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в состав сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект итоговой декларации саммита.

Как отмечается в проекте документа, "Евросовет решает открыть переговоры о членстве с Украиной и Молдавией". Кроме того, лидеры ЕС заявят о готовности начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве, когда страна выполнит необходимые условия. Также в проекте декларации говорится, что ЕС готов предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, "когда и если страна выполнит необходимые условия".

Как подчеркивает агентство со ссылкой на европейских дипломатров, это первая версия итоговой декларации, которая, как ожидается, будет изменена в ходе переговоров между представителям стран-членов до самого саммита.