В Госдепе заявили, что США используют остатки финансовой помощи Украине

Около 97% этих ресурсов исчерпано, заявил руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов использует сейчас остатки утвержденной ранее Конгрессом финансовой помощи Украине, к настоящему времени около 97% этих ресурсов исчерпано.

С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается дополнительных ассигнований [на помощь Киеву], то да, мы крайне обеспокоены тем, что объем финансирования исчерпан. Сейчас мы полагаемся на остатки средств <...>, из которых использовано уже 97%", - отметил он.