AFP: ДР Конго запретила наблюдателям ЕС использовать спутниковое оборудование на выборах

По информации агентства, Евросоюз, ссылаясь на "технические" причины, объявил 29 ноября об отмене своей миссии

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Демократическая Республика Конго (ДРК) запретила Евросоюзу использовать спутниковое оборудование для наблюдения за выборами во время миссии наблюдателей из-за опасения в фальсификации результатов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По его информации, ЕС, ссылаясь на "технические" причины, объявил 29 ноября об отмене своей миссии. Накануне он указал, что его наблюдатели, 42 из которых уже прибыли 17 ноября, не смогли "распределиться по всей стране по соображениям безопасности", что сделало их миссию "невозможной". Однако несколько чиновников сообщили AFP, что решение об отмене миссии было принято из-за блокировки запроса на авторизацию спутникового оборудования (спутниковых телефонов, спутниковых интернет-терминалов, устройств спутникового слежения).

Как сообщили источники агентству, запрос был сделан два месяца назад. Не получив ответа в середине ноября, ЕС выдвинул ультиматум до 29 ноября. После истечения установленного срока, чиновники ДРК, в том числе глава МВД Петер Казади, проинформировали чиновников ЕС, что их запрос был отклонен на том основании, что оборудование могло быть использовано для манипулирования результатами выборов.

Представитель ЕС подтвердил, что его наблюдатели не смогли приступить к работе из-за отсутствия необходимого оборудования, но не прокомментировал обеспокоенность правительства по поводу возможной фальсификации результатов голосования, сообщает агентство.

По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликован, предварительно в октябре избирком одобрил список из 24 человек. На пост президента страны баллотируются действующий глава государства Феликс Чисекеди, а также кандидаты от оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года врач Денис Муквеге и бывший губернатор провинции Катанга Моиз Катумби.

Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей. Срок президентского мандата - пять лет. Конституция ограничивает двумя сроками время нахождения политика на президентском посту. Голосование за президента ДРК совпадет с началом выборов в законодательные, провинциальные и муниципальные органы власти, для участия в которых были зарегистрированы тысячи кандидатов.