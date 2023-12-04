Мадуро принял к исполнению результаты референдума по территориальному спору с Гайаной

Президент Венесуэлы пообещал "придерживаться этого курса во всех своих действиях"

КАРАКАС, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что принятые на консультативном референдуме решения в защиту прав Венесуэлы на спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо являются обязательными для исполнения.

"Это обязательный референдум, и я принимаю мандат народа, священный народный мандат, глас народа - глас Божий, <…> и как глава государства буду придерживаться этого курса во всех своих действиях", - заявил Мадуро на официальной церемонии подведения итогов консультативного референдума, которая транслировалась по всем венесуэльским телеканалам.

Свыше 95% из 10,431 млн венесуэльцев, принявших участие в референдуме, высказались за включение территории Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы. Президент отметил, что участие в голосовании 51% венесуэльцев с правом голоса "является историческим показателем для референдумов".

Мадуро указал, что референдум стал ответом на "провокации Гайаны, ExxonMobil <…> совместных военных учений с Южным командованием ВС США, на угрозы создания военной базы, нацеленной на Венесуэлу с территории нашей Гайаны-Эссекибо, попытки лишить нас морского пространства на неделимитированных участках и на законно принадлежащих нам морях". Он сообщил также, что "ExxonMobil и империя Соединенных Штатов Америки, используя соцсети, СМИ и своих экспертов, пытаются очернить <…> референдум от 3 декабря".

Венесуэла "полностью восстановит права на Гайану-Эссекибо", заявил Мадуро. Он подчеркнул, что "карта Венесуэлы сегодня полностью сверкает вместе с Гайаной-Эссекибо".

О конфликте Венесуэлы с Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159, тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26,8 тыс. кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.