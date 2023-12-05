США и Швеция подпишут соглашение о военном сотрудничестве

В результате этого Вашингтон получит доступ к военным базам Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Министры обороны Швеции и США Пол Йонсон и Ллойд Остин проведут 5 декабря в Вашингтоне переговоры. Во время встречи стороны также подпишут соглашение о военном сотрудничестве (DCA, Defence Cooperation Agreement), сообщает шведская правительственная канцелярия.

"Министр обороны Пол Йонсон находится с визитом в США среди прочего для укрепления двустороннего сотрудничества между Швецией и США. Большой шаг в этой работе будет сделан во вторник, 5 декабря, когда обе страны подписывают соглашение о военном сотрудничестве (DCA)", - говорится в сообщении.

В начале ноября шведские СМИ сообщили, что Швеция и США завершили переговоры по соглашению о военном сотрудничестве, которое дает США доступ к военным базам в Швеции. Ожидается, что в конце 2024 года вступят в силу законы, которые облегчат действия американских войск в Швеции. По соглашению США будут иметь условия для хранения военной техники, такой как боевые машины, боеприпасы и системы вооружения. Американцы получают доступ к некоторым шведским военным базам, название которых станет известно после подписания DCA правительствами Швеции и США.

Чтобы договор вступил в силу, шведский парламент должен одобрить его и принять решение о законодательных изменениях, необходимых для того, чтобы американские войска могли действовать в Швеции. Военнослужащие США будут подчиняться американским законам, когда будут находиться на шведской земле.

В договоре DCA Норвегии и США сделана оговорка, что Норвегия не приемлет складирования или учений с применением ядерного оружия. По сведениям газеты Dagens Nyheter, подобной оговорки в шведско-американском соглашении нет, но Швеция может отказаться от хранения определенных оборонных материалов, если сочтет это необходимым.