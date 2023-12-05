США пригласили Зеленского выступить по видеосвязи на закрытом брифинге для сенаторов

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер уточнил, что законодатели рассчитывают услышать непосредственно от президента Украины, "что именно на кону" при голосовании по вопросу дополнительной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США пригласили президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге во вторник по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Киеву. Об этом в понедельник заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Сегодня вечером я бы хотел объявить, что администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами по защищенной видеосвязи завтра (во вторник - прим. ТАСС) на закрытом брифинге. Чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно на кону при голосовании по этому вопросу", - сказал Шумер. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Шумер отметил, что рассчитывает на присутствие "всех сенаторов на этом важном брифинге". По его словам, "в ближайшие дни" Сенат должен проголосовать по вопросу о выделении дополнительных средств, в том числе на помощь Киеву.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.