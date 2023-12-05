Politico: голосование в Сенате США по помощи Киеву обречено на провал

Газета пишет, что такой исход вынудит законодателей активизировать консультации

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Голосование в Сенате Конгресса США по вопросу о выделении средств на помощь Украине, вероятнее всего, состоится 6 декабря, однако шансов на принятие соответствующего законопроекта практически нет из-за позиции республиканцев. Об этом сообщила в понедельник американская газета Politico.

Как отмечается в публикации, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) предпринял шаги, чтобы "назначить на среду голосование, которое практически точно провалится из-за того, что переговоры об охране границы [США с Мексикой] в последние дни зашли в тупик". Вашингтонская администрация и демократы рассчитывают, что будет одобрен пакет чрезвычайного финансирования, в который входит более $61 млрд помощи Киеву. Республиканцы хотят увязать помощь Украине с финансированием безопасности на границе с Мексикой для пресечения нелегальной миграции.

Сенатор Том Тиллис (республиканец, от штата Северная Каролина), который участвует в консультациях с демократами по вопросам финансирования мер на границе, полагает, что неудачная попытка принять законопроект может стать "необходимым следующим шагом". Источник издания из числа сенаторов-демократов выразил уверенность в том, что такой исход вынудит законодателей активизировать консультации. Сенатор Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) считает, что законодателям потребуется не менее недели на достижение договоренностей.

Газета The Hill также отметила, что упомянутый законопроект, "вероятнее всего, не преодолеет первоначальные препятствия". Как констатирует издание, республиканцы подчеркивают, что не поддержат инициативу, если она не будет включать в себя касающиеся границы меры.

Шумер ранее заявил, что предпринял необходимые процедурные шаги для проведения в ближайшее время голосования, однако не уточнил, когда именно оно состоится.

Запрос властей США

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью исчерпаются ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.